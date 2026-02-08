Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 февраля, 12:08

Общество

Роспотребнадзор заявил об отсутствии завозных случаев вируса Нипах

Фото: depositphotos/Subbotina

Завозных случаев вируса Нипах на территории России на данный момент не зарегистрировано. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее СМИ сообщили, что в Бангладеш умерла женщина, заразившаяся вирусом Нипах.

В российском ведомстве подчеркнули, что держат ситуацию на контроле. В пунктах пропуска через государственную границу продолжает работать АИС "Периметр", которая помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.

При этом в Роспотребнадзоре также подчеркнули, что туристам очень важно соблюдать меры профилактики при путешествии в эндемичные регионы.

"Избегайте контакта с летучими мышами и их пометом: не берите животных в руки. Не употребляйте сырые или непастеризованные продукты, которые могли контактировать с летучими мышами", – говорится в сообщении.

Россиянам рекомендовали соблюдать правила гигиены, тщательно мыть фрукты и овощи, не подходить близко к больным животным. При появлении симптомов болезни после поездки нужно срочно обращаться к врачу.

В Индии около 100 человек отправили на домашний карантин из-за вируса Нипах. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое. При этом Всемирная организация здравоохранения оценила риск распространения вируса как низкий. ВОЗ пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Индию или торговлю на фоне заражений.

Туристов предупредили о вирусе Нипах в Индии

