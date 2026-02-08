Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 февраля, 16:55

Спорт

Фигуриста Гуменника вызвали на допинг-контроль на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Российский фигурист Петр Гуменник был вызван на допинг-контроль на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, спортсмен сдал тест в 07:00 в воскресенье, 8 февраля, в Олимпийской деревне.

Короткая программа у мужчин начнется 10 февраля.

Ранее у Гуменника возникли проблемы с музыкой для короткой программы, которую он должен показать на Олимпиаде. Правообладатели мелодии из фильма "Парфюмер" не разрешили ее использовать.

После отзыва прав на саундтрек появилась информация, что Гуменник планирует выступать под мелодию из фильма "Дюна", которую уже использовал в прошлогодней программе. Однако и этот вариант отпал по не связанным со спортом причинам.

Спустя время мать Гуменника сообщила, что решение проблемы с запретом музыки было найдено. Его тренер Вероника Дайнеко уточнила, что спортсмен выступит под вальс "Онегин 1805" Эдгара Акобяна.

спорт

