08 февраля, 21:44

Политика

Лавров заявил, что Россия даст полноценный военный ответ в случае нападения Европы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью каналу НТВ.

Как пояснил глава МИД, если европейские угрозы о подготовке к войне против России будут реализованы, то ответные действия со стороны РФ выйдут за рамки специальной военной операции. В соответствии с доктринальными документами, ответ будет полноценным и задействует весь арсенал имеющихся средств.

Однако он уточнил, что Россия не планирует нападать на Европу, добавив, что в настоящее время страна ведет спецоперацию на Украине, а военный конфликт с Европой "совершенно ни к чему".

Ранее сообщалось, что НАТО всерьез готовится к войне с Россией, о чем свидетельствуют заявления европейских лидеров, сообщал ранее глава российского МИД Сергей Лавров. Он приводил в пример главу евродипломатии Каю Каллас, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, лидера Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и генсека НАТО Марка Рютте.

По оценке министра, при этом большинство западных стран по-прежнему намерены использовать Украину в качестве инструмента вооруженного противостояния с Москвой, а в планах европейских лидеров сохраняется установка на нанесение России стратегического поражения.

