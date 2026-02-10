Форма поиска по сайту

10 февраля, 09:42

Спорт

Французские фигуристы Сизерон и Бодри выиграли ритм-танец на ОИ-2026 в Италии

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон одержали победу в ритм-танце на Играх-2026, которые проводятся в Италии. Об этом сообщает News.ru.

Танцевальная пара получила за свое выступление 90,18 балла. На второй строчке расположились фигуристы из США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, прокат которых судьи оценили на 89,72 балла. На третьем месте находятся канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с 86,18 баллами.

Для французского дуэта данный сезон является первым совместным. Итоговая тройка в танцах на льду станет известна после произвольных выступлений пар. Соревнование запланировано на 11 февраля.

Олимпийские игры будут проводиться в Италии до 22-го числа. Всего до турниров допустили 13 спортсменов из России. Они выступают в нейтральном статусе.

Ранее российскому фигуристу Петру Гуменнику запретили использовать в своем выступлении на ОИ песню из фильма "Парфюмер". Поводом стал отзыв разрешения правообладателем. Спортсмену сообщили об этом за 3 дня до начала соревнований.

Позднее сообщалось, что Гуменник может выйти на лед под мелодию из фильма "Дюна", которую уже использовал в прошлогодней программе. Однако и этот вариант отпал по не связанным со спортом причинам.

В итоге тренер российского фигуриста сообщила, что ее подопечный выступит на Олимпиаде под вальс "Онегин 1805" Эдгара Акобяна. Турниры у мужчин начнутся 10 февраля.

Фигурист Гуменник изменил музыкальное сопровождение короткой программы на ОИ-2026

