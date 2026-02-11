Форма поиска по сайту

11 февраля, 17:11

Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала, что ее жених прервал командировку ради 14 февраля

Фото: legion-media.com/ТАСС/Михаил Терещенко

Певица Анна Семенович рассказала "Газете.ру", что ее жених Денис Шреер прервал командировку ради праздника 14 февраля и прилетел к ней за несколько дней.

Семенович поделилась, что вечером она выступает в Кремле на большом концерте, посвященном Дню влюбленных. А после мероприятия жених подготовит для нее романтический ужин.

По словам артистки, Шреер уже успел сделать ей подарок – элегантную сумку Chanel. Она призналась, что жених часто балует ее сюрпризами и угадывает желания. А что приготовила ему сама певица, пока остается в секрете.

"Но, поверьте, своего мужчину я тоже умею удивлять", – добавила она.

Ранее сообщалось, что Семенович и Шреер планируют сыграть спокойную свадьбу без камер. Певица поделилась, что хочет устроить небольшой семейный праздник с близкими людьми без лишних трат и пафоса.

