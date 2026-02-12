В Индии девушка с любовником убила мужа через 3 месяца после свадьбы

Фото: 123RF.com/avter

В индийском штате Раджастхан девушка убила мужа через 3 месяца после свадьбы. Ей помог любовник, сообщает NDTV.

По версии следствия, 25-летний Санджай познакомился с 23-летней Анджали в 2018 году на свадьбе. Они обменялись телефонами, но контакт оборвался. В 2024 году девушка смогла его найти, и между парой вспыхнул роман. Родители не приняли избранника дочери и в 2025 году выдали ее замуж за Ашиша Кумара.

Девушка чувствовала себя несчастной и продолжила общение с возлюбленным, после чего решила избавиться от супруга. Вечером 30 января она предложила мужу погулять, одновременно с этим сообщив любовнику, куда они направляются.

Преступник и два сообщника ждали жертву в кустах у дороги. Когда супруги приблизились, мужчины напали на Кумара и нанесли множество ударов палками по голове, после чего попытались задушить его. Чтобы инсценировать ограбление, Анджали отдала нападавшим свои серьги и телефон мужа, легла на дорогу и сделала вид, что потеряла сознание.

Полицию вызвали прохожие. Девушку с супругом доставили в больницу, где мужчина скончался. Злоумышленница уверяла, что на него наехал автомобиль, но вскрытие показало, что причиной смерти стало удушье. В настоящий момент Санджай, Анджали и сообщники арестованы.

Ранее порноактриса из Лас-Вегаса убила отца пасынка, за которого вышла замуж. По информации СМИ, 47-летняя Девина Майклс ударила 46-летнего Джонатана Уиллетта предметом, похожим на подсвечник, пока делала ему массаж. Мужчина перестал двигаться, а женщина, поняв, что он мертв, отрезала голову и положила ее в корзину для белья.

Также известно, что Майклс за некоторое время до этого развелась с мужчиной, поскольку собиралась выйти замуж за его взрослого сына.

