Dhaka Tribune: в Бангладеше мать сорвала рейс в Непал, чтобы ее сын не улетел с любовницей

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Мать соврала о бомбе на рейсе Biman Bangladesh Airlines из Дакки в Катманду, чтобы сорвать побег сына с любовницей. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Dhaka Tribune.

Звонок поступил диспетчерам 11 июля. В результате полет отложили на три часа. За это время в самолете провели обыск на предмет бомбы, которую так и не нашли. Работники батальона быстрого реагирования Бангладеша начали проверку инцидента и арестовали трех человек.

В ходе расследования они выяснили, что мужчина по имени Имон планировал улететь в Непал на этом рейсе вместе со своей любовницей. Его мать и жена узнали о поступке мужчины и решили помешать ему. По совету друга Имона Имрана, они позвонили диспетчерам и соврали о бомбе.

Генеральный директор ББР Шахидур Рахман напомнил, что такие проступки сильно портят авторитет страны и национальной авиалинии. За них полагается серьезное наказание.

Ранее в генконсульство РФ в Бресте поступило ложное сообщение о минировании. Оно пришло во время голосования на президентских выборах. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов отметил, что сообщение не повлияло на ход мероприятия.