Посол РФ заявил, что в генконсульство РФ в Бресте поступило ложное сообщение о минировании

Фото: телеграм-канал "Генконсульство России в Бресте"

Генеральное консульство России в Бресте, где проходит голосование на президентских выборах, получило предупреждение о минировании. Угроза оказалась ложной. Об этом сообщил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, передает ТАСС.

По его словам, сообщение о минировании пришло в здание брестского генконсульства утром 17 марта. Он отметил, что это не повлияло на ход голосования. Как уточнил Грызлов, была проведена проверка, голосование продолжилось.

"Думаю, мы сумели организовать достаточно уверенно обеспечение безопасности. На текущий момент был только звонок по брестскому генконсульству", – подчеркнул посол РФ в Белоруссии.

Ранее стало известно, что в южнокорейском Сеуле свыше двухсот человек выстроились в очередь рядом с избирательным участком в российском диппредставительстве, чтобы проголосовать на президентских выборах.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве