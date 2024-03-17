17 марта, 07:58Политика
Более 200 человек выстроились в очередь на выборы президента РФ в Сеуле
Фото: ТАСС/Алексей Заврачаев
Свыше 200 человек выстроились в очередь рядом с избирательным участком в российском диппредставительстве в южнокорейском Сеуле. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство привело данные, актуальные на 12:50 по местному времени (06:50 по московскому времени). Со слов сотрудника посольства, к 13:00 по местному времени (07:00 по Москве) свой голос отдали свыше 300 граждан.
В свою очередь, российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев сообщил, что граждане РФ активно начали выражать свою политическую позицию с открытием участка в 08:00. С его слов, дипломаты приложат усилия для обеспечения голосования.
"Со стороны правоохранительных органов Республики Корея в соответствии с международными договорами получаем необходимое содействие в вопросах обеспечения безопасности", – поделился диппредставитель.
На южнокорейской территории работают два избирательных участка. Один из них расположен в Пусане, где находится российское генконсульство.
Между тем в Ашхабаде в 08:00 по местному времени (06:00 по московскому времени) также заработал участок для голосования на выборах президента России. Как уточнил представитель пресс-службы посольства РФ, еще четыре избирательных участка открылись в других городах Туркмении – Дашогузе, Мары, Туркменабаде, Туркменбаши.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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