Москвичка рассказала о семейной традиции голосовать в электронном формате

Жительница столицы Лариса рассказала, что ее семья традиционно голосует в электронном формате. Она отметила удобство системы ДЭГ.

Кроме того, москвичка подчеркнула, что призы, которые получают голосующие онлайн, являются приятным бонусом для тех, кто осознает важность выборов для всей страны.

Для многих московских семей участие в электронном голосовании уже стало традицией. К тому же новые технологии дают возможность сделать свой выбор в удобное время и в любом месте, даже в отпуске или на даче.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.