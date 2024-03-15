Общественный штаб: голосование в Москве проходит без нарушений

Фото: телеграм-канал "Общественный штаб: выборы – 2024"

Ход голосования на выборах президента страны проходит в штатном режиме и без нарушений, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Жители столицы чаще всего голосуют в режиме онлайн, уточнили в ОШ. Среди преимуществ такого сервиса – возможность сделать выбор в любое время и месте. Как подтвердила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, инфраструктура избирательной системы работает штатно.

По ее словам, механизм ДЭГ в Москве выдерживает высокую нагрузку и демонстрирует хорошие результаты при большом количестве избирателей.

В штабе добавили, что в момент выборов наблюдатели находятся на местах, за процессом следят на участках, в центре видеонаблюдения, а также онлайн. Наблюдатели обеспечивают прозрачность выборов, указали в ОШ.

В свою очередь, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев добавил, что выборы в Москве осуществляются без нарушений. Он заверил, что специалисты оперативно обрабатывают все поступающие обращения.

"На некоторых избирательных участках зафиксированы попытки нарушить текущий ход голосования. Также были предприняты различного рода провокации. Каждая такая ситуация разбирается индивидуально, следим за всеми сообщениями от наблюдателей на местах", – сказал он.

Вместе с тем Ковалев отметил, что серьезных нарушений штаб не зафиксировал.

Общественная палата также видит большую популярность выборов среди жителей Москвы, уточнил зампредседателя ОП столицы Михаил Швыдкой. По его словам, подобный показатель представляет собой доказательство активной гражданской позиции москвичей, а также тех, кто использовал опцию прикрепления к УИК.

Между тем около 2,3 миллиона россиян в Москве сделали свой выбор на выборах президента РФ. Кириллова уточнила, что к 15:00 1 859 609 человек проголосовали электронно, в то время как 390 955 избирателей воспользовались бумажным бюллетенем.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Явка избирателей на выборах президента по России превысила 5,5%