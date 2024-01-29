ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом на выборах президента РФ

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение комиссии.

"Принято единогласно", – объявила решение комиссии ее глава Элла Памфилова.

Действующий глава государства стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах лидера страны. Ранее ЦИК зарегистрировала Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди").

Между тем сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков поблагодарил ЦИК, ее сотрудников, почерковедов, Памфилову за проверку документов кандидата, пишет РИА Новости. Он заявил, что была проведена кропотливая и ответственная работа.

Также Машков добавил, что лично передаст Путину удостоверение кандидата в президенты России в самое ближайшее время.

"Для меня, конечно, большая честь получить, а затем передать удостоверение кандидата в президенты РФ Владимиру Владимировичу", – сказал он, когда Памфилова вручила ему удостоверение.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался в том числе в Москве 23 декабря. Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



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