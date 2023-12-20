ЦИК РФ зарегистрировала поданные Путиным документы на выборы президента

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Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента в марте 2024 года.

ЦИК разрешил Путину открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тысяч подписей избирателей, которые необходимы для регистрации на выборах. Вместе с тем Центризбирком зарегистрировал уполномоченных действующего президента по финансовым вопросам.

"Принято единогласно", – передала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента 18 декабря. Ему было нужно создать группу избирателей численностью не менее 500 человек. Собрание группы прошло 16 декабря.

Свое решение об участии в президентской гонке в 2024 году Путин объявил еще 8 декабря. 11 декабря Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.

Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году