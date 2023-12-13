"Единая Россия" поддерживает Путина в качестве кандидата на выборах 2024 года – Медведев

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"Единая Россия" поддерживает Владимира Путина как кандидата на выборах президента в 2024 году, заявил председатель партии Дмитрий Медведев во время выступления на заключительной дискуссионной площадке ЕР "Будущее России".

Политик подчеркнул, что впереди Россию ждет важнейшее политическое событие, имея в виду выборы главы государства. Он добавил, что именно президент консолидирует свою страну.

"У нас здесь с этим все понятно. Нас – я имею в виду тех, кто собрался в этом зале, тех, кто поддерживает курс "Единой России". Мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича Путина", – сказал Медведев.

Он также выразил надежду, что "Единая Россия" не ошибается и делает все, чтобы РФ была сильной, могущественной и авторитетной.

8 декабря Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Между тем новый президентский срок Путина поддержали 70% из 6,1 тысячи опрошенных россиян. Еще 15% участников опроса выступили против выдвижения Путина, 8% заявили, что ему нужно уйти из политики.



Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году