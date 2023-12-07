Новый президентский срок Путина поддержали 70% опрошенных ФОМ россиян

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Доля россиян, считающих, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый президентский срок, составляет 70%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего директора проектов Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) Ларису Паутову.

Результаты исследования ФОМ были получены после опроса 6,1 тысячи человек.

15% участников опроса выступили против выдвижения Путина, 8% заявили, что ему нужно уйти из политики, 7% затруднились с ответом.

Порядка 44% респондентов сообщили, что Путин вызывает у них доверие, 4% – надежду, 31% – спокойствие, уверенность в будущем, 30% – гордость, 16% – благодарность, 9% – симпатию, любовь.

При этом 11% заявили, что действующий президент РФ вызывает у них беспокойство, 7% – разочарование, 6% – недоверие, 3% – страх, 3% – стыд, 2% – антипатию. Безразличны к Путину остались 4%, еще 3% затруднились с ответом.

67% респондентов сообщили, что деятельность нынешнего главы государства отвечает интересам людей, еще 22% заявили о несоответствии.

На вопрос, есть ли у молодых людей возможность реализовать себя при действующей власти, 77% ответили положительно, 15% – отрицательно. 63% считают, что сейчас таких шансов больше, чем пять лет назад.

Ранее ВЦИОМ заявил, что участвовать в выборах президента в 2024 году готовы 78% из 1,6 тысячи опрошенных россиян. Их назначение на 17 марта 2024 года до этого утвердил Совет Федерации.



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