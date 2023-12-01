Путину доверяют почти 79% опрошенных ВЦИОМ россиян

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Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его сайте.

Исследование проводилось с 20 по 26 ноября, в нем поучаствовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Так, на вопрос об одобрении деятельности российского президента положительно ответили 75,2%.

Между тем деятельность кабмина одобряют 49,7% респондентов, работу его главы Михаила Мишустина – 52,3%. Доверяют премьер-министру 61,1% россиян.

Аналитики также выяснили, как россияне относятся к главам парламентских партий. У председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова процент доверия составляет 32,1, у лидера "Справедливой России – За правду" Сергея Миронова – 29,4. Главе ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют 17%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву – 7,8%.

Уровень поддержки "Единой России" составил 40,9%, "Справедливой России – За правду" – 4,4%, ЛДПР – 9,2%, "Новых людей" – 4,4%, КПРФ – 9,2%.

Опрос, проводимый с 13 по 19 ноября, показал, что 78,6% опрошенных положительно ответили на вопрос о доверии к Путину, 17,6% высказали противоположное мнение. Деятельность российского лидера одобрили 75,4% респондентов, 15,2% не согласны с его работой.

Исследование, которое эксперты проводили с августа по октябрь, показало, что российскому лидеру доверяют 77,7%. Противоположного мнения придерживались 18% респондентов. Деятельность российского лидера на тот момент одобряли 74,6% опрошенных, еще 15,5% не одобряли ее.

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