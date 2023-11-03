Путину доверяют 77,7% россиян

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Владимиру Путину доверяют 77,7% из 1,6 тысячи опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования, размещенного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Противоположного мнения придерживаются 18% респондентов. Деятельность российского лидера одобряют 74,6% опрошенных, еще 15,5% не одобряют ее.

Опрос проводился с августа по октябрь 2023 года. Участие в нем приняли россияне в возрасте от 18 лет.

До этого уровень доверия граждан к Путину составлял 78,3%. Тогда ВЦИОМ аналогичным образом опросил 1 600 жителей России. Об одобрении деятельности Путина тогда заявили 74,9% участников исследования.



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