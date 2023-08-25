Путину доверяют более 77% россиян – ВЦИОМ

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Уровень доверия граждан России Владимиру Путину составляет 77,2%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос был проведен с 14 по 20 августа. За последнюю неделю уровень доверия вырос на 0,5 процентного пункта. Участниками опроса стали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% участников опроса, а уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,7 процентного пункта и составляет 73,3%", – уточнили в исследовании.

Согласно опросу, деятельность российского правительства одобрили 48,9%, что на 0,5 процентного пункта выше. Кроме того, работу председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 50,4% респондентов. О доверии Мишустину заявили 59,5% опрошенных.

Также россияне поделились своим отношением к главам парламентских партий. Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,4% респондентов, лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову – 27,4%, главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 15,3%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву – 6,3%.

Исследование показало, что уровень поддержки "Единой России" составил 37,1%, КПРФ – 10,2%, ЛДПР – 9,7%, "Справедливой России – За правду" – 4,9%, "Новых людей" – 4,7%.

В прошлом месяце о своем доверии Владимиру Путину сообщили 76,8% россиян. Согласно данным опроса, 73,2% граждан одобряли деятельность российского лидера. При этом премьер-министру страны Михаилу Мишустину тогда выразили свое доверие почти 60% жителей Российской Федерации.



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