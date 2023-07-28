Почти 77% граждан РФ доверяют Путину – ВЦИОМ

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О своем доверии Владимиру Путину сообщили 76,8% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи отметили, что измеряли уровень одобрения деятельности президента страны с 17 по 23 июля этого года.

Согласно данным опроса, 73,2% граждан одобряют деятельность российского лидера. Подчеркивается, что уровень одобрения работы Путина на посту снизился на 1,2 процентного пункта.

Порядка 76,8% респондентов ответили, что доверяют Путину, за неделю данный показатель опустился на 0,5 процентного пункта.

При этом премьер-министру страны Михаилу Мишустину доверяют почти 60% жителей РФ (59,9%).

Ранее уровень доверия к Путину составлял 78,1%. Одобряли работу главы государства порядка 74,7% граждан. О своем недоверии сообщили 17,7% респондентов, работу Путина не оценили 14,8% опрошенных.



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