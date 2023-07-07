11:39Общество
Путину доверяют более 78% россиян – ВЦИОМ
Фото: kremlin.ru
Порядка 78,1% жителей России доверяют Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом недоверие к российскому лидеру высказали 17,7% опрошенных. Деятельность президента одобряют 74,7% россиян, 14,8% – не одобряют.
Участие в опросе приняли 1 600 россиян в возрасте старше 18 лет. Исследование проводилось с 26 июня по 2 июля 2023 года.
До этого уровень доверия россиян к Путину составлял 78,6%. Одобряли деятельность главы государства 74,8% опрошенных. Тогда исследование провели с 19 по 25 июня.
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