Уровень доверия россиян Путину превышает 78%

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Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину снизился на 0,3 процентного пункта и составил 78,6%. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного с 19 по 25 июня.

Исследование проводилось среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан России. Доверяют главе государства 78,6% участников опроса, а вот уровень одобрения деятельности президента сократился на 1,3 процентного пункта, до 74,8%.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,1% опрошенных (минус 0,6 процентного пункта), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 51,7% респондентов (минус 1,6 процентного пункта). Доверие Мишустину выразили 60,9% опрошенных.

Уровень поддержки "Единой России" составил 37,9%, КПРФ – 10,4%, ЛДПР – 9,2% "Справедливой России – За правду" – 5,6%, "Новых людей" – 4,3%.

Ранее подобный опрос проводился с 16 по 18 июня. Тогда доверие президенту выразили более 70% россиян. Также большинство граждан страны положительно оценили его работу.

В мае этого года уровень доверия россиян Путину снизился на 0,1 процентного пункта и составил 80%. При этом уровень одобрения деятельности президента РФ среди россиян повысился на 0,1 процентного пункта, до 76,5%.



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