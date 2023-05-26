Рейтинг доверия россиян Путину составляет 80%

Фото: kremlin.ru

Согласно опросу, проведенному в период с 15 по 21 мая, уровень доверия россиян Владимиру Путину снизился на 0,1 процентного пункта и составил 80%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом уровень одобрения деятельности президента РФ среди россиян повысился на 0,1 процентного пункта, до 76,5%.

Одобряют деятельность правительства РФ 50,6% опрошенных, 52,3% заявили, что положительно оценивают работу председателя правительства Михаила Мишустина. О доверии Мишустину сообщили 62% респондентов.

Отмечается, что первый показатель снизился на 0,4 процентного пункта, второй – на 0,2 процентных пункта.

Во время опроса у граждан РФ также поинтересовались их отношением к председателям парламентских партий. Главе ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 36,1% респондентов, председателю партии "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову 32,4% опрошенных. О доверии к лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому сообщили 17,6%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву – 8,8%.

Поддерживают деятельность "Единой России" 37,9% граждан, о поддержке партии КПРФ заявили 10,4% опрошенных, ЛДПР – 9,4%, "Справедливой России – За правду" – 5,7%, партии "Новые люди" – 4,7%.

Опрос проводился среди 1,6 тысячи граждан России старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что Путину доверяют 80,1% граждан, одобряли деятельность президента 76,4% россиян. Опрос проводился с 8 по 14 мая.

В апреле уровень доверия граждан РФ к Путину превысил 80%. Отмечалось, что 77,5% россиян оценивают деятельность главы государства положительно. При этом 13,7% граждан сообщили, что не одобряют ее.

