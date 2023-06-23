Владимиру Путину доверяют 78% россиян

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Более 70% россиян заявили, что доверяют Владимиру Путину, также большинство граждан страны положительно оценило его работу. Это следует из результатов опроса, проведенного ФОМ.

Согласно результатам исследования, 79% респондентов считают, что глава государства хорошо исполняет свои обязанности. В то время как 10% респондентов выразили противоположное мнение, еще 11% затруднились ответить на вопрос.

О доверии президенту РФ заявили 78% опрошенных, 14% респондентов ответили, что скорее не доверяют Путину. 9% участников опроса не смогли ответить на данный вопрос.

Отмечается, что опрос проводился среди россиян в возрасте от 18 лет в период с 16 по 18 июня, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.

Ранее подобный опрос проводился среди жителей России с 2 по 4 июня этого года. На тот момент работу Путина на посту президента РФ положительно оценили 77% россиян, 76% заявили, что доверяют ему.

В мае этого года уровень доверия россиян Путину снизился на 0,1 процентного пункта и составил 80%. При этом уровень одобрения деятельности президента РФ среди россиян повысился на 0,1 процентного пункта, до 76,5%.



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