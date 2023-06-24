Путин не менял свое отношение к министру обороны Шойгу – Песков

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Отношение Владимира Путина к министру обороны Сергею Шойгу не изменилось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мне ничего не известно о каких-то изменениях в этой связи", – сказал Песков, отвечая на вопрос, доверяет ли президент по прежнему министру обороны.

Кроме того, Песков усомнился, что тема перестановок в военном ведомстве обсуждалась в ходе разговора Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Пресс-секретарь президента заявил, что тема перестановок в Минобороны – это исключительная прерогатива Верховного Главнокомандующего и обсуждаться не могла.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Минобороны РФ опровергло информацию об ударе, заявив, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с ВСУ в районе спецоперации, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

24 июня Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял предложение белорусского президента о дальнейших шагах по деэскалации напряжения. В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

По итогам в Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он сам уедет в Белоруссию, а бойцы "Вагнера", не участвовавшие в мятеже, подпишут контракты с Минобороны.