Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны

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ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря. Об этом заявил основатель группы Евгений Пригожин.

"ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на "марш справедливости". За сутки мы прошли, не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов", – говорится в его заявлении в телеграм-канале "Пресс-служба Пригожина".

По словам Пригожина, понимая ответственность, бойцы уходят в обратном направлении полевых лагерей.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию, заявив, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с ВСУ в районе спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области был введен режим контртеррористической операции, а также отменили все массовые мероприятия.

Позже Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Если нарушение было совершено с использованием транспортного средства, то наряду со штрафом возможна конфискация автомобиля.

Аэропорты в Москве продолжат работу в штатном режиме