Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима КТО

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима контртеррористической операции. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

По его словам, городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены.

Мэр поблагодарил москвичей и гостей города за понимание и спокойное отношение к происходящему.

Ранее в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области впервые был введен режим контртеррористической операции.

Контртеррористическая операция – правовой режим, который допускает ряд мер и временных ограничений. Среди них проверка документов, усиление охраны общественного порядка, контроль телефонных переговоров, приостановка работы деятельности опасных производств, ограничение связи, временное отселение людей, ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах.

В официальном телеграм-канале столичного Дептранса сообщили, что возможны задержки и отмены некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям.

До этого Сергей Собянин заявил, что в связи с поступающей информацией в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

Кроме того, власти Воронежской, Ростовской и Липецкой областей решили отменить все ближайшие массовые мероприятия.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.