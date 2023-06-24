Голубев заявил о принятии мер по сохранению функционирования всех городских систем Ростова

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что дал необходимые поручения администрации Ростова-на-Дону и службам жизнеобеспечения принять меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем.

"Держу вопрос на контроле, регулярно заслушивая доклады. Еще раз прошу ростовчан без надобности не покидать дома и не приезжать в центр донской столицы", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее Василий Голубев сообщил, что правоохранительные органы предпринимают все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность жителей Ростовской области.

В Минобороны РФ опровергли информацию о якобы ударе ВС России по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил основатель компании Евгений Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.

Генерал российской армии Сергей Суровикин в своем видеообращении к бойцам ЧВК "Вагнер" призвал их остановиться и подчиниться приказу президента РФ.