В МЧС опровергли информацию о введении комендантского часа в Ростовской области

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В ГУ МЧС РФ по Ростовской области опровергли информацию, которая распространяется в различных телеграм-каналах от имени ведомства, о якобы введении комендантского часа в регионе.

"Данное сообщение является фейком и не имеет никакого отношения к Главному управлению МЧС России по Ростовской области", – говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что цель этого фейка состоит в создании паники среди мирного населения. В ведомстве призвали доверять только той информации, которая размещена на официальных источниках МЧС.

Ранее в Минобороны РФ опровергли информацию о якобы ударе российских войск по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил основатель Евгений Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны. В военном ведомстве также отметили, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с ВСУ в районе спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.

В Минобороны сообщили, что ВСУ, воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, сосредотачивают свои подразделения для наступательных действий на бахмутовском тактическом направлении.