Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК "Вагнер"

Фото: телеграм-канал "Репортер Руденко V"

Генерал российской армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК "Вагнер", которое было опубликовано в телеграм-канале военкора Андрея Руденко.

В своем обращении Суровикин призвал бойцов ЧВК остановиться и подчиниться приказу президента РФ.

"Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери и вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику", – сообщил генерал.

Ранее в Минобороны опровергли информацию о якобы ударе ВС России по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны. В министерстве отметили, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе спецоперации.

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что в отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В ведомстве отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.