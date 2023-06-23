Песков сообщил, что Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом пишет РИА Новости.

Песков отметил, что предпринимаются все необходимые меры.

Ранее в Минобороны России опровергли сведения о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", распространяемые в социальных сетях от имени Пригожина. В ведомстве отметили, что данные сообщения и видеокадры являются "информационной провокацией".

До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в ночь на 23 июня уничтожили объекты, где хранились ракеты ВСУ, в том числе поставленные Киеву из-за рубежа. Отмечалось, что групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

Военные российской армии нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ