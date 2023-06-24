Генпрокуратура РФ даст надлежащую правовую оценку действиям Пригожина

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Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Генпрокуратура РФ.

В надзорном ведомстве добавили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

"За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", – отметили в Генпрокуратуре РФ.

Ранее в Минобороны опровергли информацию о якобы ударе ВС России по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил Пригожин. В министерстве отметили, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе спецоперации.

В свою очередь, в Кремле заявили, что Владимир Путин в курсе ситуации вокруг заявления Евгения Пригожина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, предпринимаются все необходимые меры.