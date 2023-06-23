Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артиллерия ВС РФ уничтожила склад боеприпасов и пункт временной дислокации украинской армии около Щербиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Восток" Вадима Астафьева.

Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские подразделения поразили самоходную артиллерийскую установку Krab и радиолокационную станцию AN/TPQ противника.

Астафьев также сообщил, что артиллеристы уничтожили украинскую буксируемую гаубицу 2А65 "Мста" около населенного пункта Острое и два миномета ВСУ в районе Красногоровки и Марьинки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за сутки перехватили 5 ракет Storm Shadow, 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 2 снаряда РСЗО HIMARS.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что ВСУ после того, как перешли в контрнаступление, так и не смогли продвинуться дальше нейтральной зоны на запорожском направлении.

ВС РФ нанесли групповой удар по складу вооружения и военной техники ВСУ