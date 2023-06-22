ВКС РФ поразили склад доставленного на Украину иностранного оружия

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы России ударом высокоточного оружия атаковали по складу с доставленным на Украину иностранным вооружением и военной техникой. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", – поделился он.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал, что украинская сторона потеряла более 13 тысяч бойцов ВСУ, которые были задействованы в контрнаступлении.

В период с 4 по 21 июня российские силы уничтожили 246 танков Украины, 13 из них западного производства. Вместе с этим, продолжил Патрушев, ВС РФ ликвидировали 42 РСЗО Украины, 264 дрона, а также 10 тактических истребителей.

Эксперты прокомментировали результаты контрнаступления ВСУ