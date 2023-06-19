Войска Украины потеряли больше половины личного состава на южнодонецком направлении – МО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Войска Украины, пытавшиеся наступать на южнодонецком направлении, потеряли больше половины личного состава. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов.

Он рассказал, что мотострелковыми подразделениями были сорваны две атаки ВСУ в районе Новодонецкого.

"Уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы", – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, две атаки ВСУ были отражены в районе населенного пункта Равнополь. Российские военнослужащие уничтожили танк, боевые бронированные машины и автомобили украинских сил, рассказал Чехов.

Подполковник также сообщил, что в районе Чаривного, артиллерией ВС России была пресечена попытка разведки боем со стороны ВСУ.

"В районах южнее Новоданиловки и южнее Малой Токмачки противник пошёл в наступление силами до батальона при поддержке тяжелой техники, применяя тактику наращивания наступления волнами", – также сообщил Чехов.

Он подчеркнул, что мотострелковые подразделения группировки с поддержкой артиллерии и авиации уничтожили танки, БМП, боевые бронированные машины и живую силу ВСУ.

Кроме того, армейская авиация поразила более десяти мест скоплений живой силы противника в районах Малой Токмачки и Макаровки, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России сорвали две попытки наступления ВСУ в районе Левадного и Пятихаток на запорожском направлении. При атаке украинских сил на населенный пункт Пятихатки были уничтожены более десятка танков, бронеавтомобили и живая сила ВСУ.

До этого сообщалось, что расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" остановил наступление ВСУ в Волновахском районе ДНР. Экипаж системы под непрерывным огнем противника сумел обратить в бегство наступающие силы Украины.

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