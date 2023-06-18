ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ на запорожском направлении – Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России сорвали две попытки наступления ВСУ в районе Левадного и Пятихаток на запорожском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.

"На запорожском направлении сорвана атака противника, наступавшего силами до роты при поддержке танков в районе Левадного. Уничтожены 2 танка, 2 боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. Отражена атака на населенный пункт Пятихатки. Уничтожены более десятка танков, бронеавтомобили и живая сила ВСУ", – приводит его слова ТАСС.

В этих же районах авиацией России были уничтожены боевые бронированные машины и БТР украинских сил. Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ " Валькирия" и "Лелека".

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение силам ВСУ, которые пытались атаковать в районе Урожайного.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские военные с начала СВО ликвидировали свыше 10 тысяч украинских танков и других бронемашин. Также было уничтожено почти 11 тысяч единиц военной автомобильной техники.

До этого стало известно, что некоторые танкисты ВСУ имитируют поломки техники, чтобы не идти в наступление на российские позиции. Члены экипажа танка Leopard 2 рассказали об этом изданию Spiegel, и заявили, что они не осуждают товарищей.



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