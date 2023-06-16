В Минобороны РФ заявили об уничтожении более 10 тыс танков и бронемашин ВСУ с начала СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы российской стороны с начала спецоперации ликвидировали свыше 10 тысяч танков и остальных боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал официальный представитель военного ведомства РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в общей сложности с начала СВО российская армия уничтожила 444 самолета, 238 вертолетов, 4 652 беспилотника, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 018 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, продолжил Конашенков, ВС РФ ликвидировали 1 124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 128 орудий полевой артиллерии и минометов и 10 983 единицы военной автомобильной техники.

Вместе с этим он добавил, что украинская сторона продолжает нести значительные потери во время наступления на южнодонецком и донецком направлениях.

Ранее Конашенков рассказал, что ВСУ в ходе наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях с 4 июня потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными.

ВС РФ ликвидировали на запорожском направлении свыше 800 бойцов украинской армии, 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, две американские артиллерийские системы М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевую машину РСЗО "Град".

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