Володин высоко оценил вклад Силуанова в укрепление России

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Вклад главы Минфина Антона Силуанова в укрепление России больше, чем у последнего лидера СССР Михаила Горбачева. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

"Силуанов делает все для того, чтобы страна крепла, а Горбачев ее развалил", – сказал председатель нижней палаты парламента.

Володин напомнил, что советскому руководителю присудили Нобелевскую премию, а главе Минфина – нет. Он счел это несправедливым.

Кандидатура Силуанова предложена на должность вице-премьера – министра финансов. Ее уже поддержали думские депутаты.

В Кремле расширение полномочий Силуанова объяснили дополнительной координацией финансовой дисциплины на федеральном уровне. Задача обеспечения макроэкономической стабильности повышает роль министерства финансов.