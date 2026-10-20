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20 октября, 12:34

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Володин: депутаты ГД поддерживают кандидатуру Силуанова на должность вице-премьера

Депутаты ГД поддерживают кандидатуру Силуанова на должность вице-премьера – Володин

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Депутаты Государственной думы поддерживают кандидатуру главы Министерства финансов Антона Силуанова на должность вице-премьера – министра финансов, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Все те вопросы, которые надо решать, и задачи Минфин достаточно эффективно решает. И поэтому, оценивая этот труд, депутаты кандидатуру поддерживают", – отметил он.

Также комитет Государственной думы по контролю внес в Госдуму проект постановления, которым предлагается утвердить Ирину Окладникову на должность вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Об этом сообщается в документе, размещенном в думской электронной базе.

В проекте документа написано: "Утвердить Окладникову Ирину Андреевну заместителем председателя правительства Российской Федерации – руководителем аппарата правительства Российской Федерации».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры новых членов кабмина на утверждение. Тогда же стало известно: Силуанову предложили новую должность в кабинете министров – вице-премьера, совмещающего этот пост с работой министра финансов.

Как объясняли в Кремле, полномочия главы Минфина расширяются для дополнительной координации финансовой дисциплины на федеральном уровне. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавлял: Минфин – критически важное министерство, особенно в условиях того периода, в котором пребывает экономика страны.

Силуанов, в свою очередь, заявил, что должность вице-премьера даст ему больше возможностей выстраивать систему управления финансами в рамках правительства.

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