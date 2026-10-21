Лазертаг признали официальным видом спорта в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий ​

Лазертаг официально признали видом спорта в России после государственной аккредитации Федерации лазерного боя. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта РФ.

Аккредитация позволяет проводить соревнования по установленным правилам и присваивать участникам спортивные разряды. Нормативы по дисциплине включили в Единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК), а судьи должны будут проходить обязательную аккредитацию.

"Это событие открывает новую главу в развитии дисциплины", – говорится в сообщении министерства.

Примечательно, что лазертаг уже был официально признан видом спорта в России. Соответствующий приказ Минспорта был подписан еще 20 июня 2023 года, а сам вид спорта внесли во Всероссийский реестр под названием "лазерный бой".

В тот момент у дисциплины появился официальный статус, однако для полноценного развития не хватало аккредитованной федерации, которая получила бы право проводить соревнования и присваивать разряды. Процесс полного признания завершился как раз в 2026 году.