В Новосибирской области задержали пенсионера за сексуальное насилие над девочками

Фото: sledcom.ru

В Новосибирской области задержан 73-летний мужчина, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении трех малолетних девочек. Об этом сообщили в ГУ МВД и СУ СК по Новосибирской области.

В конце сентября родители несовершеннолетних сообщили о мужчине, замеченном за совершением действий сексуального характера около детской площадки в селе Толмачево. В ходе следствия выяснилось, что 25 сентября в селе Толмачево Новосибирского района было совершено преступление против половой неприкосновенности трех девочек 9 и 10 лет.

Задержанный – житель Коченевского района. В ближайшее время ему предъявят обвинение, а также направят в суд ходатайство об избрании меры пресечения. Злоумышленник дал признательные показания.

Представители правоохранительных органов региона отметили в беседе с РИА Новости, что уголовное дело в отношении пенсионера возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних".

Ранее житель Псковской области получил 15 лет лишения свободы за надругательство над 9-летней девочкой. Случай имел место в городе Опочке на Рабочей улице. Мужчина несколько раз ударил бабушку девочки, после чего утащил девочку на кладбище, где совершил преступление.

