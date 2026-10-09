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09 октября, 20:00

Происшествия

Иностранца будут судить за сексуальное насилие над двумя девушками в Москве

Фото: depositphotos/alexraths

Иностранного гражданина будут судить за нападения на двух девушек в один день на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета России по столице.

Никулинский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины. Фигуранту предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера.

По информации СК, 16 августа мужчина зашел в подъезд жилого дома на Никулинской улице вместе с незнакомой девушкой и напал на нее. В тот же день он совершил аналогичное преступление по отношению к другой москвичке. После случившегося девушки обратились в полицию.

В ходе расследования правоохранители провели необходимые мероприятия, которые доказывают вину фигуранта. Злоумышленник заключен под стражу. Уголовное дело направили в суд, где оно будет рассмотрено по существу.

Ранее житель Псковской области был приговорен к 15 годам лишения свободы за надругательство над 9-летней девочкой. Инцидент произошел в городе Опочке на Рабочей улице. Он несколько раз ударил бабушку девочки, после чего утащил ребенка на кладбище, где совершил преступление.

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