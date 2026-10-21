Блогер Карапетян получила 3 года условно по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Генпрокуратура России"

Бабушкинский суд Москвы приговорил блогера Лусик Карапетян к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года по делу о мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Москвы в МАХ.

Суд признал, что Карапетян похитила деньги у четырех граждан, причинив им значительный материальный ущерб. Для привлечения потерпевших она использовала соцсети, где размещала фотографии и видео, демонстрирующие якобы высокий уровень финансового благополучия, а также рекламировала инвестиционные услуги с обещанием высокой доходности.

Осужденная полностью признала вину и согласилась с предъявленным обвинением. Ущерб всем потерпевшим она возместила в полном объеме.

Карапетян признали виновной по части 2 статьи 159 УК РФ. Приговор пока не вступил в законную силу.

Блогера заочно заключили под стражу 22 апреля 2022 года, после чего объявили в международный розыск. В июле 2026 года Карапетян задержали в аэропорту Дубая, а затем доставили в Россию. По версии следствия, с декабря 2020 года по апрель 2021 года она вместе с сообщниками похитила у граждан 85 тысяч рублей.