Суд продлил арест блогеру Карапетян по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Генпрокуратура России"

Бабушкинский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей в отношении Лусик Карапетян до 29 августа 2026 года. Об этом сообщается в канале судов общей юрисдикции столицы в мессенджере MAX.

Карапетян обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных статьей 159 УК России ("Мошенничество"). Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана заочно 22 апреля 2022 года, после чего блогера объявили в международный розыск.

29 июля 2026 года Карапетян задержали в аэропорту Дубая, после чего доставили в Россию. По информации следователей, с декабря 2020 по апрель 2021 года обвиняемая в составе организованной группы похитила у граждан 85 тысяч рублей.

Для привлечения жертв она использовала соцсети. Там она публиковала фотографии и видеозаписи, демонстрирующие якобы высокий уровень финансового благополучия, а также рекламировала услуги по инвестированию, обещая высокий доход.