Не менее двух человек могут находиться под завалами здания Луганской телефонной компании

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по ЛНР"

Не менее двух сотрудников ночной смены могли оказаться под завалами здания Луганской телефонной компании после атаки ВСУ. Часть работников успела укрыться в подвале, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника предприятия.

"Слышу хлопок, выглянул на улицу, все целое вроде, но пошли в подвал. Начали выяснять, кто живой, кто неживой. Потом было еще три хлопка. На этаже два человека осталось. Я не знаю, что с ними. Мы когда в подвал спустились, два человека сверху не спустились. Там на третьем этаже и еще на каком-то тоже ночная смена", – рассказал очевидец.

Ночью ВСУ атаковали Луганск, в результате удара загорелось здание телефонной компании. Огонь охватил этажи с первого по десятый, повреждены фасады соседних зданий. Возгорание ликвидировали в 09:22.

Также в Новоайдарском округе при атаке дрона на служебный автомобиль "Луганскгаз" погиб работник, на дороге Кировск – Фрунзе погибли двое мужчин. По словам главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, над республикой уничтожили около 50 воздушных целей.