21 октября, 11:24Происшествия
Открытое горение ликвидировали в здании телефонной компании в Луганске
Фото: MAX/"ГУ МЧС России по ЛНР"
Открытое горение, вспыхнувшее после атаки беспилотников, потушили в здании городской телефонной компании Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике (ЛНР).
По информации ведомства, после удара огонь распространился на все этажи – с 1-го по 10-й. У близстоящих зданий оказались повреждены фасады.
Спасатели работали при угрозе повторных атак дронов. Открытое горение ликвидировали в 09:22.
В настоящий момент специалисты продолжают ликвидировать последствия и искать пропавших. Не исключено, что они находились внутри здания в момент происшествия, добавили в МЧС.
Украинские военные нанесли массированный удар по Луганску ночью 21 октября. Атаке подверглось в том числе здание городской телефонной компании, в этот момент в нем находилась дежурная смена специалистов.
Помимо этого, вражеский БПЛА ударил по служебному автомобилю "Луганскгаз" филиала ООО "Черноморнефтегаз". В результате работник предприятия скончался от полученных травм. Также на участке дороги Кировск – Фрунзе был атакован легковой автомобиль, погибли двое мужчин.