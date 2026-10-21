Открытое горение ликвидировали в здании телефонной компании в Луганске

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по ЛНР"

Открытое горение, вспыхнувшее после атаки беспилотников, потушили в здании городской телефонной компании Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике (ЛНР).

По информации ведомства, после удара огонь распространился на все этажи – с 1-го по 10-й. У близстоящих зданий оказались повреждены фасады.

Спасатели работали при угрозе повторных атак дронов. Открытое горение ликвидировали в 09:22.

В настоящий момент специалисты продолжают ликвидировать последствия и искать пропавших. Не исключено, что они находились внутри здания в момент происшествия, добавили в МЧС.

Украинские военные нанесли массированный удар по Луганску ночью 21 октября. Атаке подверглось в том числе здание городской телефонной компании, в этот момент в нем находилась дежурная смена специалистов.

Помимо этого, вражеский БПЛА ударил по служебному автомобилю "Луганскгаз" филиала ООО "Черноморнефтегаз". В результате работник предприятия скончался от полученных травм. Также на участке дороги Кировск – Фрунзе был атакован легковой автомобиль, погибли двое мужчин.