Теплоход сел на мель около Якутска

Фото: МАХ/"Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Теплоход "Московский-11", следовавший из Якутска в Нижний Бестях, сел на мель в 700 метрах от берега. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Судно принадлежит ООО "Ленатранс", рейс начался от станции Намыв в Якутске. В настоящее время идут работы по снятию корабля с мели. Якутская транспортная прокуратура начала проверку.

Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, на борту находятся 90 пассажиров и пять членов экипажа. Информация о пострадавших не поступала.

В Минтрансе республики отметили, что часть пассажиров планировала продолжить путь поездом. Железнодорожный состав ждет их на станции.

Ранее грузовое судно, которое следовало вдоль побережья Балтики, село на мель в акватории Калининградской области из-за шторма. По данным МЧС, корабль не получил повреждений, пострадавших также нет. Акватория не была загрязнена.