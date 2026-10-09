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09 октября, 16:48

Происшествия

Грузовое судно село на мель в Балтийском море из-за шторма

Фото: MAX/"Янтарный ДЛБ. Калининград"

Грузовое судно, следовавшее вдоль побережья Балтики, село на мель в акватории Калининградской области из-за шторма. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, судно не получило повреждений, акватория не загрязнена, а пострадавших нет. Скорость ветра в Калининградской области уже достигает 27 метров в секунду.

В столице региона объявлено штормовое предупреждение, введен режим повышенной готовности, а детские сады и школы работают в режиме свободного посещения. Калининградский зоопарк закрыт, а паромная переправа к Балтийской косе остановлена.

Ранее теплоход "Русский Восток" без экипажа и груза сорвало с якоря во Владивостоке, после чего судно село на мель у Токаревского маяка. Инцидент произошел в Амурском заливе. Загрязнения акватории не было зафиксировано, пострадавших нет.

При этом еще в июне 2026 года Приморская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском к судовладельцу о возложении обязанности обеспечить безопасную стоянку судна.

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