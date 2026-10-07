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07 октября, 11:00

Происшествия

В Стамбуле теплоход с туристами врезался в катер и историческую виллу

Фото: x.com/ihacomtr

Теплоход с туристами на борту врезался в катер и здание исторической виллы на берегу Босфора в ночь на 7 октября. Об этом сообщила владелица виллы Дерин Мермерджи, опубликовавшая в соцсетях видео с камер наблюдения.

На кадрах видно, как судно на скорости сносит катер у виллы, затем причал и врезается в само здание. По словам Мермерджи, причал уничтожен, и она намерена подать иск.

"Дома были дети, они испугались, у них теперь травма", – рассказала владелица на видео, с которым ознакомилось РИА Новости.

Теплоход перевозил туристов в рамках вечернего тура по Босфору. Причины случившегося пока не уточняются. Компания – владелец судна комментарии не давала. После инцидента с Мермерджи связался капитан теплохода, уточнявший, есть ли ущерб.

На берегу Босфора расположены несколько сотен вилл, почти 400 из них охраняются как историческое наследие. Отец Мермерджи приобрел виллу XIX века в 1989 году. В 2026-м предпринимательница в одном из интервью жаловалась на трудности проживания в доме на берегу, в частности на постоянные прорывы труб.

Ранее теплоход "Русский Восток" без экипажа и груза сорвало с якоря во Владивостоке, после чего судно село на мель у Токаревского маяка. Загрязнения акватории зафиксировано не было. Никто не пострадал.

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