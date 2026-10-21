Мособлсуд дал от 10 до 17 лет колонии четырем членам банды грабителей и вымогателей

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Мособлсуд вынес приговор руководителям и участникам банды, которая занималась вымогательством и грабежом. Им назначили от 10 до 17 лет колонии строгого режима и штрафы от 300 тысяч до 800 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Четверо фигурантов признаны виновными в бандитизме, вымогательстве, грабеже, незаконном обороте сильнодействующих веществ, хулиганстве и нелегальном приобретении и хранении оружия.

Волк рассказала, что в 2023 году полицейские пресекли деятельность сообщества, участники которого подозревались в обороте сильнодействующих веществ через сеть псевдоаптек. Во время расследования выявили еще одну банду из четырех человек, которые вымогали и похищали имущество и деньги, в том числе у тех, кто занимался незаконным оборотом запрещенных веществ.

Жертв в основном они выбирали среди владельцев аптек. Преступники представлялись правоохранителями, угрожали оружием и расправой над потерпевшими и их семьями. Так они принуждали граждан систематически переводить деньги на подконтрольные им счета.

При обысках у участников преступного сообщества и банды изъяли оружие, боеприпасы, поддельные удостоверения и свыше 200 килограммов сильнодействующих веществ. На черном рынке их стоимость могла достигать 2 миллиардов рублей, отметила представитель МВД.

Ранее в Нижнем Новгороде полиция задержала мужчину, который подозревается в двух ограблениях цветочного магазина. Он зашел в магазин, взял букет и покинул помещение, не оплатив товар. На следующий день мужчина вернулся и таким же образом похитил мягкую игрушку в виде медведя.