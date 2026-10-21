Путин на встрече с Уиткоффом выразил интерес к восстановлению экономического партнерства

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Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил об интересе к теме восстановления экономического сотрудничества со Штатами.

По словам главы государства, с обеих сторон было бы интересно обсудить вопросы, связанные с темами восстановления двусторонних отношений. Уиткофф отметил, что у Москвы и Вашингтона есть перспективы развития экономических отношений после завершения украинского конфликта.

"Что касается возможности заключения сделок и экономического развития между нашими двумя странами, то я считаю, что те обсуждения, которые уже проводятся, – это очень хорошее подтверждение тому, какие возможности могут открыться для экономического и бизнес-сотрудничества между нашими двумя странами", – сказал спецпредставитель американского президента.

Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Путиным 21 октября. В аэропорту Пулково его встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, после чего они направились в Константиновский дворец.

Ожидается, что главной темой разговора станет конфликт на Украине. В ходе консультаций Путин уже поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к вопросу урегулирования конфликта.